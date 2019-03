Afscheid en nieuw begin café 't Oude Raedhuis in Westdorpe

Muziek is wat de klok slaat, zoals het hoort in 't Oude Raedhuis, de vaste stek van Stichting Polderblues Westdorpe. Vanavond, zaterdag, treedt de Engelse bluesrockband Blackballed op vanaf negen uur. ,,Blackballed gaat op tournee door Duitsland", vertelt Fred, ,,en op de weg daarheen speelt de band eerst bij ons. Omdat ze hier al eerder met plezier hebben opgetreden.”

Jamsessie

Het echte afscheidsfeest is morgen, zondag, vanaf drie uur 's middags. Een jamsessie met Nederlandse, Belgische en ook Engelse bluesartiesten staat dan op het programma, met onder anderen leden van dé Zeeuwse bluesband Juke Joints en van The Blue Clay.

Vijf jaar geleden namen Paula en Fred 't Oude Raedhuis over, nadat Fred vervroegd met pensioen was gegaan. ,,Nu ga ik echt met pensioen", zegt Fred die inmiddels 66 jaar is. Hij is blij dat Sofia en Pieter Rogiers - ‘ze wonen in Westdorpe, vijftig meter van het café’ - de zaak overnemen. ,,Want”, verklaart hij eerlijk, ,,gemakkelijk was het niet om opvolgers te vinden.” De nieuwe uitbaters zullen er dit weekend niet bij zijn. Ze zijn op vakantie.