Afname meldingen drugsoverlast in Zeeuws-Vlaanderen

HULST - Het aantal meldingen van drugsoverlast in Zeeuws-Vlaanderen is vorig jaar sterk afgenomen. Opvallend, aangezien er in 2015 juist een sterke toename was ten opzichte van het jaar ervoor.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het project Houdgreep. Daarin zijn de drie gemeenten, de woningcorporaties Clavis, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Woonstichting Hulst, plus de politie en het Openbaar Ministerie vertegenwoordigd.

In 2016 ontving Houdgreep 789 meldingen van drugsoverlast, 159 minder dan het jaar ervoor. Vooral de daling in de gemeente Hulst springt in het oog. Daar waren 83 meldingen minder, waarvan er 16 over hennepkwekerijen gingen en 67 over andere vormen van drugsoverlast. In 2015 was het aantal meldingen in Hulst juist meer dan verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder: van 140 naar 309.

Terneuzen noteerde een daling van 77. Liefst zestig daarvan betroffen hennepkweekmeldingen. Met de afname is een trend van de afgelopen jaren voortgezet. In 2012 waren er 723 meldingen in Terneuzen, in 2015 waren dat er 552. Alleen in Sluis is het aantal vorig jaar toegenomen met 1.

In totaal zijn er vorig jaar 174 (mogelijke) drugspanden op de radar gekomen. In 102 gevallen is er ook daadwerkelijk tot actie overgegaan. 56 keer is een hennepkwekerij geruimd, 38 keer zijn pandeigenaren aangeschreven wegens drugsoverlast en acht keer vanwege (vermoedelijke) drugshandel.