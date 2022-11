Afgraven vervuilde dijk bij Walsoorden blijft uiterste optie (maar is hopelijk nooit nodig)

De fracties in Hulst zijn tevreden over het plan van aanpak, al hadden ze liever gezien dat de hele dijk terug wordt afgegraven. Dit is een kostenpost van zowat negentig miljoen euro. De Hulster burgemeester Ilona Jense verzekert de fracties dat als uit de monitoring (na jaren) blijkt dat het echt beter is dat de dijk verdwijnt, dit ook gaat gebeuren. ,,Bij omwonenden zijn zorgen en emoties. Wij hebben dit wantrouwen niet gezaaid, maar we oogsten het wel. Daar moeten we echt oog voor hebben en we zijn en blijven met die mensen in gesprek.”