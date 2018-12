Afgebrand strandpaviljoen Puur in Groede heropent dit voorjaar nieuw en groter gebouw

Tbs met dwangver­ple­ging geëist tegen gewelddadi­ge Hagenaar

10 december MIDDELBURG – De 31-jarige Hagenaar M. B. zou in ieder geval een tbs met dwangverpleging plus de zes weken cel van een eerder vonnis opgelegd moeten krijgen, vindt de officier van justitie in Middelburg. B. wordt ervan verdacht op 2 juni van dit jaar in Vogelwaarde zijn partner ernstig te hebben mishandeld en een dag later haar vader te hebben bedreigd. Zo zou hij haar bij de haren hebben gepakt, tegen de grond hebben gesmeten, tegen haar rug hebben getrapt en de keel hebben dichtgeknepen. Haar vader had hij gedreigd ‘dat kolere kot in de fik te steken’ en iedereen die in de weg stond ging opruimen.