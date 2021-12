Rookpluimen, een oranje gloed en veel lawaai. In de directe omgeving was maandag heel goed te merken dat Dow was begonnen met affakkelen. Een metershoge vlam was in de wijde omtrek te zien. Vanwege de storing in de stoomvoorziening lagen meerdere fabrieken van Dow dagenlang plat.

De stoomtoevoer is donderdag weer op gang gebracht, maar het affakkelen gaat nog wel een paar dagen door. Woordvoerder Alex Döll legt uit waarom Dow zichzelf soms zo in de schijnwerpers zet.

Hoe valt simpel uit te leggen wat er gebeurt tijdens het affakkelen?

,,Het affakkelen vindt plaats als er iets niet goed gaat in ons proces. De energie moet dan veilig en gecontroleerd worden ‘afgelaten’.”

,,Een trein die op volle snelheid rijdt kun je ook niet in één keer stilzetten. Dat is in een fabriek ook zo. We halen heel snel de energie uit het proces en laten die af naar de fakkel. We doen dit om een veilige situatie te behouden en schade te voorkomen.”

,,Affakkelen is een veiligheidssysteem. Het is dus goed dat we het doen. Vergelijk het met wat een piloot doet als hij een storing heeft en terug moet naar het vliegveld. Dan moet hij in de lucht brandstof lozen, omdat het vliegtuig anders te zwaar is bij het landen. Dat zou te gevaarlijk zijn.”