AED-witte vlek Schapenbout ingevuld

De AED komt er, dankzij de gemeente Terneuzen die een buitenkast schenkt, én de vlakbij gelegen kunstmestfabriek Yara. De Groote vroeg Yara te sponsoren. ,,Tot mijn verbazing waren ze zelfs bereid een AED te geven, mooi toch!” Mensen die de AED kunnen bedienen, zijn er ook. Er is een lijst met zes namen, plus vijf bewoners die een cursus willen volgen. De AED komt buiten aan de Grote Schuur aan de Graaf Jansdijk 42. De Groote hoopt dat het apparaat nooit nodig is. ,,Maar als dat wel zo is, kunnen we helpen.”