Advocate van Tanja D. in misbruikschandaal Waterlandkerkje: ‘Wat heeft ze nu eigenlijk gedaan?’

MIDDELBURG - In de Middelburgse rechtbank gaat vandaag het proces tegen Tanja D. verder. Nadat gisteren de slachtofferverklaringen werden voorgelezen en de officier van justitie zijn eis bekendmaakte, is het vandaag de beurt aan de verdediging van D. Bij uitzondering en ten behoeve van haar herstel wordt van de oudste dochter nog een verklaring voorgelezen. ‘Huilen is wat ik doe. Je hebt mijn leven verpest’.

Tanja D. is in tegenstelling tot donderdag niet lijfelijk aanwezig. Haar gezondheidstoestand is broos en de rechtbank achtte niet nodig dat ze opnieuw naar Middelburg wordt gebracht. Zij en haar advocaat zijn via een videoverbinding aanwezig vanuit de Penitentiaire Inrichting in Scheveningen waar ze vastzit. De dochters van D., evenals het vriendinnetje, zijn wel in Middelburg aanwezig.

Gisteren was het moment van de slachtofferverklaringen. Toch wil de oudste dochter ook graag vandaag nog wat verklaren. Na kort beraad staat de rechtbank dat toe. In die verklaring aan haar moeder zegt ze: ‘Ik kan niet meer na school, autorijden lukt niet. Huilen is wat ik doe. Ik word achtervolgd. Toen jij vast kwam te zitten veranderde mijn wereld. Ik moest mensen weer leren vertrouwen. Je gaf mijn eigen vader de schuld die mij nooit heeft aangeraakt. Ik heb zelf een auto-ongeluk veroorzaakt omdat ik mezelf vies vond. Alles komt er nu uit. Heb veel moeite met alles wat is gebeurd. Je deed ghb in mijn drankje, je liet je eigen dochter als hoer gebruiken. Ik had dood kunnen gaan door die ghb. Maken van foto’s van mij was een verslaving van jou en Pascal. Je hebt mijn leven verpest. Ik kan niks meer. In het begin kon ik je alles vergeven maar nu niet meer, ik zie je niet meer als mijn moeder.’ Tanja D. wil niet reageren op de verklaring.

Zonder Pascal was dit nooit gebeurd

Dan is het de beurt aan de verdediging. Advocate Koster benadrukt dat Tanja zelf haar dochters niet heeft misbruikt. Ze wijst vooral op de rol van Pascal. ,,Als hij er niet was geweest was dit nooit gebeurd. Hij had een vlotte babbel, veel geld. Hij heeft zich er uit gemanipuleerd na zijn eerste zedenmisdrijf. In hoeverre valt het haar te verwijten dat ze er in mee is gegaan. Ze hadden 12 jaar een relatie maar gingen nooit met elkaar naar bed. Hij richtte zijn pijlen op de dochters.” De advocate ziet Pascal als kwade genius. ,,Ik vraag wat meer begrip voor het hoopje mens dat hier naast me zit.”

De rechtbank vindt dat het pleidooi van Koster veel te veel op de dochters is gericht en vraagt daar aandacht voor. Ze spreekt nu de dochters continu toe in plaats van de rechtbank. Volgens de advocate kan Tanja er niet over praten door schaamte. Ook zou er sprake zijn van ‘geheugenproblematiek’. Ook geeft ze aan dat ze absoluut geen wig wilde drijven tussen beide dochters. Het steekt haar dat dat is gesuggereerd door de advocate van de dochter. Verder vindt ze dat Tanja niet gelijkgesteld kan worden aan Pascal. ,,Is hier wel sprake van medeplegen of medeplichtigheid?” Bij het langslopen van de tien zedendelicten, vraagt ze op vijf punten vrijspraak.

‘Een moment om er nog eens over te praten’

Ook in de zaak van het vriendinnetje vraagt Koster om vrijspraak. ,,Als ze is misbruikt dan is het de vraag of mijn cliënte er wel bij was.” Ook vraagt de advocate aandacht voor de ziekte van Tanja. ,,Ze heeft niet lang meer. Misschien is er nooit meer een moment om er nog eens over te praten.” Ook bij de aanklacht voor mensenhandel plaatst ze haar vraagtekens omdat ze dat zo niet ziet.

Over de eis van tien jaar die de officier gisteren tegen haar eiste, zegt Koster: ,,Vind ik totaal niet passend, het is ECHT niet op zijn plek. Wie is nou de kwade genius, dat is Pascal! Recidivegevaar? Ik zie dat TOTAAL niet. Wat heeft het voor zin die 10 jaar? Moet ze nog langer vastzitten dan de afgelopen twee jaar? Ik vraag aandacht voor haar situatie. Haar verblijf is hier heel zuur, ze wordt getreiterd. Daarom hebben we ook besloten om niks te zeggen. Ze heeft nog nauwelijks een leven. Niks tien jaar, ik vind dat het genoeg is geweest. Ik benijd haar niet. Ga er maar mee leven dat je andere pijn hebt gedaan, terwijl ze is beïnvloed door die vreselijke man. Wat heeft ze nou eigenlijk gedaan. Een hogere straf dan Pascal is bespottelijk”, aldus advocaat Koster. Ze besluit haar tirade met de opmerking dat ze hoopt dat de rechtbank op ‘een andere manier’ naar de zaak zal kijken.

Donderdag was D., zittend in een rolstoel, wel aanwezig in de rechtbank. De slachtoffers hadden hier ook op aangedrongen. Ook toen koos de Terneuzense er voor te zwijgen op alle vragen van de rechtbank.

De uitspraak volgt later.

De zaak is live te volgen via ons twitteraccount.