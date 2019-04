Advocaat wil grondspeculatie bij Terneuzen aanpakken

,,Zij boden die grond aan met de suggestie dat de waarde ervan binnen enkele jaren sterk zou stijgen, omdat er gebouwd zou worden”, geeft Van Mieghem aan. ,,In de meeste gevallen was bekend dat dit helemaal niet of pas op heel lange termijn zou kunnen gebeuren. In die zin zijn de kopers misleid.” De Rotterdamse advocaat wil in naam van de kopers via een rechtszaak de verkopende partijen dwingen de grond weer terug te nemen. ,,De komende dagen doe ik onderzoek hoeveel belangstelling hiervoor bestaat.”