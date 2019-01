Advocaat omwonenden Perkpolder: ‘Zeedijk is onveilig en moet worden gesloopt’

VIDEO Leerlingen beginnen met graven inlaat­kreek Waterdunen: ‘We worden beroemd!’

16 januari BRESKENS - ,,Jullie gaan de geschiedenisboeken in als de eersten die de inlaatkreek in Waterdunen gegraven hebben.” Gedeputeerde Ben de Reu kreeg groep 6 van basisschool De Zeemeeuw uit Breskens woensdag razend enthousiast om met schepjes aan de slag te gaan: ,,Wow, we worden beroemd!”