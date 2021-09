Advocaat omwonenden Perkpolder fileert scenario’s om zeedijk aan te pakken: ‘Dijk zal wel degelijk moeten worden verwijderd’

In Perkpolder werd in 2015 een nieuwe zeedijk aangelegd, met thermisch gereinigde grond (TGG). Die bleek niet zo goed gereinigd als zou moeten, er lekken schadelijke stoffen uit. Omwonenden zijn er al jaren bezorgd over. Hörchner is de advocaat van de omwonenden en is kritisch over de rapporten van bureau Royal Haskoning.