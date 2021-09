Advies: vervuilde dijk Perkpolder niet afgraven, maar grondwater op andere manier beschermen

In 2015 is bij Perkpolder een natuurgebied gecreëerd door 400 meter dijk weg te halen. Daardoor kan het zoute water van de Westerschelde een gebied van 75 hectare in- en uitstromen. Rondom dat getijdengebied is een nieuwe zeedijk aangelegd met thermisch gereinigde grond (TTG). Dat is grond die door verhitting is schoongemaakt. Desondanks zijn er zware metalen, benzeen en tolueen die doorlekken naar het grondwater, wat leidt tot grote bezorgdheid bij de omwonenden.