Adri Jansen uit Sluiskil heeft een héél bijzonder paasei: ‘Ik heb nog nooit zoiets gezien’

Waarom de provincie meebetaalt aan een getijden­dui­ker van het waterschap: ‘Anders was Waterdunen een grote badkuip geworden’

26 maart BRESKENS - Met de finish in zicht had het natuur- en recreatieproject Waterdunen bij Breskens nog helemaal kunnen mislukken. ,,Dan was het een grote badkuip geworden", zei gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA) vrijdag tegen Statenleden die haar aan de tand voelden over problemen met de getijdenduiker, die zout water in en uit het gebied laat stromen.