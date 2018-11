Adri (64) haalt dikke tak van de weg en wordt beroofd en mishandeld: ‘Mijn ogen zijn dik en blauw’

De Terneuzenaar reed dinsdagochtend voor zijn krantenwijk naar Othene. Rond 05.45 uur kwam hij aan bij het kruispunt van de Serlippensstraat met de Professor Zeemanstraat. “Dwars over de hele breedte van de weg lag een dikke tak. Ik kon er niet overheen of omheen rijden. Ik stapte uit en voor ik het wist kwamen er twee mannen op me af.”