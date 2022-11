Adam (15) uit Terneuzen: ‘Ik ben iedere week zeker acht uur bezig met het maken van 3D-ontwerpen’

,,Als ik eerlijk ben, heb ik school best gemist. Veel kinderen klagen dat school veel te saai is, maar dat heb ik eigenlijk helemaal niet. De middelbare school is een leuke tijd van je leven, dus je moet er het beste van maken. Niet dat ik me verveel in de vakantie hoor, haha. Ik heb genoeg te doen. Vaak spreek ik met vrienden af om te gaan sporten op een pleintje in de buurt. De meeste tijd ben ik bezig met het maken van mijn eigen 3D-ontwerpen.”