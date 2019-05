Acts van The Road to GraauwRock zijn bekend

GRAAUW - De organisatie van GraauwRock heeft dinsdagavond bekend gemaakt wie optreden tijdens The Road to GraauwRock. Acht bands uit binnen- en buitenland nemen het op woensdag 29 mei tegen elkaar op. De winnaar mag de volgende dag GraauwRock openen op het hoofdpodium.

De winnaar van de Zeeuwse muziekcompetitie Steenworp krijgt automatisch een plekje op The Road to GraauwRock. De organisatie wil op die manier jong muzikaal talent uit Zeeland steunen. De volgende bands treden op tijdens The Road to GraauwRock 2019 (in willekeurige volgorde):

- Common Strangers Limburg (B)

- Moody Mae Leuven

- Furism Antwerpen

- Get Well De Klinge

- Isadore Leuven

- Five Minute March Utrecht

- Gin & Juice Hulst

- Makimura (winnaar van Steenworp, tot voor kort bekend als Hopeless Romanticism)

Loting