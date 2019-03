Actievoerder tegen hardrijden ziet auto uit de bocht vliegen. Ik dacht nog: ‘Dat gaat mis! Dat gaat mis!’

De kleine blauwe auto met drie jonge inzittenden belandde op zijn kop in de brede sloot langs de weg. ,,Ik ben zelf ambulanceverpleger geweest, dus ik liep er heen, maar anderen waren al bezig ruiten in te slaan en de inzittenden er uit te halen. Als er niet zo snel hulp was gekomen, waren ze misschien verdronken. Het is een diepe sloot, vanaf de weg zag je de auto niet liggen. Ze hebben echt een engeltje op hun schouder gehad. Ik vroeg een van die jongens nog waarom ze ook zo idioot hard hadden gereden. 'Nee hoor, we reden gewoon vijftig’, zei hij.” Tuijl zucht moedeloos. ,,Ja, dan ben je ook uitgepraat.”