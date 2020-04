Acties tegen armoede in coronatijd: van honderden potten kwark voor Zeeuws-Vlaanderen tot voedselpakketten voor de Filipijnen

Stichting Doe Iets houdt om het jaar festival Doe Iets op camping Perkpolder, waarvan de opbrengst naar kleinschalige projecten in de Filipijnen gaat. Het festival staat in september van dit jaar gepland, maar het bestuur doet nu ook een oproep voor hulp. Het coronavirus slaat hard toe in de Filipijnen en zorgt in arme wijken voor grote problemen, laten Ingrid en Charles Heiszler weten.

Een voedselpakket kost 5 euro

Mensen kunnen niet gaan werken en dat betekent dat er geen geld is om eten te kopen. De stichting schonk zelf al 1200 euro voor voedselpakketten, die zijn uitgedeeld door lokale organisaties waar Doe Iets mee samenwerkt. Het doel is om wekelijks voedselpakketten voor ruim duizend gezinnen te verstrekken. Een voedselpakket kost 5 euro en een gezin kan daar een week van eten. Via festivaldoeiets.nl/noodhulp-donatie kan er gedoneerd worden.

