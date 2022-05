Actiegroep legt zich neer bij besluit over brug in Sluis: ‘Maar het blijft een overbodig project’

Discotheek Poly Pam: wie kreeg daar nou niet zijn eerste kus?

WESTDORPE - Benny en Emmy Audenaerd en Bennie en Marian de Guchteneire herinneren het zich nog als de dag van gisteren: in discotheek Poly Pam in Westdorpe gaven ze elkaar hun eerste kusje. En zij waren zeker niet de enigen. In Poly Pam zijn heel wat liefdes ontstaan. Vele van korte duur, maar sommige voor de eeuwigheid.

24 mei