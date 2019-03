Actiegroep: festival in Hedwigepolder is ‘jatwerk’

UPDATE | video Meisje (16) gewond bij aanrijding Koewacht als gevolg van wilde achtervol­ging; automobi­list slaat op de vlucht

12:17 KOEWACHT - Een zestienjarig meisje uit Axel is gisteravond lichtgewond geraakt bij een aanrijding op de Emmabaan in Koewacht. De aanrijding was waarschijnlijk het gevolg van een bedreiging in Axel die uitmondde in een wilde achtervolging van twee auto’s. Een van de betrokkenen is op de vlucht geslagen.