Actie om bloedbank in Oostburg te houden, ‘300 donoren worden overboord gegooid’

De Koeijer is al meer dan dertig jaar bloeddonor. Het nieuws dat Sanquin dinsdag voor de laatste keer het mobiele afnamepunt in Oostburg opstelt, komt bij hem hard aan. ,,Straks moeten we naar Terneuzen om bloed te geven. Daar krijgen we wel een kilometervergoeding voor, maar donoren uit Retranchement, Eede, Cadzand of Sluis gaan echt niet zeventig kilometer heen en weer rijden. Alleen als je in Biervliet woont, is het te doen.”

Funest voor donoren

De Oostburger weet zeker dat het funest is voor het aantal donoren in West-Zeeuws-Vlaanderen. ,,Naar Terneuzen rijden duurt minstens een halfuur. Met de afname ben je nog eens een uur kwijt en dan moet je nog terug naar huis. Ik ben zelf met pensioen, maar anderen moeten straks een vrije dag opnemen om bloed te doneren. We steunen een goed doel, maar op deze manier worden driehonderd donoren overboord gegooid.” Op de vorige afnamedag in juni kwamen volgens De Koeijer bovendien zo'n tien nieuwe donoren af. ,,Die zijn dus voor niks gekomen als Oostburg sluit. Er zullen ook geen nieuwe donoren meer bijkomen.”

Sanquin stopt vanwege financiële redenen met de bloedbank in Oostburg. Volgens het bedrijf komen slechts tientallen donoren naar het mobiele afnamepunt, terwijl er per keer een stuk of honderd nodig zijn om uit de kosten te komen. ,,Financieel was het niet langer verantwoord. We hebben ook de taak de zorgprijs zoveel mogelijk te drukken”, zei een woordvoerder eerder deze week. Als geld het probleem is, snapt De Koeijer niet waarom Sanquin donoren dan wel een kilometervergoeding wil betalen om naar Terneuzen te rijden. Houd de vergoeding in je zak en behoud het afnamepunt in Oostburg, volgens hem is het zo moeilijk niet.

Handtekeningenactie

De Koeijer laat het er niet bij zitten en komt in actie. Dinsdag gaat hij handtekeningen van donoren verzamelen, die hij vervolgens aanbiedt bij Sanquin. ,,In de hoop dat ze hun besluit heroverwegen en alsnog blijven. Ik denk dat 95 procent het niet ziet zitten om naar Terneuzen te gaan.” Hij sluit zelf niet uit in Terneuzen te doneren als hij een oproep krijgt. ,,Als mijn vrouw toevallig naar de winkels in Terneuzen wil en ik meega, doneer ik misschien. Maar niet als ik niet in de buurt ben.”