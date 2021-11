Achthonderd sinterklaascadeautjes liggen tot in de badkamer, maar het verhaal er achter is verdrietig

Politie verricht twee aanhoudin­gen bij inval loodsen in Nieuw Namen

NIEUW NAMEN - Een arrestatieteam van de politie is gisteravond meerdere loodsen in Nieuw Namen binnengevallen in verband met een lopend onderzoek. Er zouden twee mannen zijn aangehouden. Beiden zijn afgelopen nacht vrijgelaten, toen bleek dat ze geen betrokkenheid hadden bij het lopende onderzoek.

