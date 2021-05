Abo begon Syrisch eethuis: ‘Ik wil met deze zaak iets speciaals doen wat er nog niet was in Terneuzen’

TERNEUZEN - Abdelrahman (‘iedereen zegt Abo’) An Chibi, kwam in 2015 uit Homs in Syrië gevlucht. In de Noordstraat in Terneuzen opende hij zijn Syrisch Eethuis Adam. Abo is 24 en vol plannen. ,,Met mijn dertigste wil ik met pensioen.”