Aanpak van de drukke Sloelaan komt geen moment te vroeg: ‘Je houdt hier soms je hart vast’

Op de Sloelaan mag je vijftig kilometer per uur, maar daar is-ie eigenlijk helemaal niet geschikt voor. Dagelijks rijden zeker duizend fietsers over de laan. Dat zijn voor een groot deel kinderen. Het ene kind wiebelt op een klein fietsje naast papa of mama op weg naar basisschool De Steiger, het andere rijdt in een groep tieners naar het Lodewijk College of Scalda. Het is er een komen en gaan van lijnbussen van en naar de halte bij het Lodewijk College in de Zeldenrustlaan. Bovendien is het ook nog eens een belangrijke ontsluitingsweg voor de Rivierenbuurt en wijk Zeldenrust.