Aannemer Sluis Terneuzen lijden groot verlies op bouw zeesluis bij IJmuiden

Show van Katinka Polderman is nooit hetzelfde

8:20 De Zeeuwse cabaretière Katinka Polderman stond nog nooit eerder in een Zeeuws-Vlaams theater, maar daar komt verandering in. Vrijdag staat ze met 'Polderman tiert welig' in het Scheldetheater in Terneuzen, en begin april nog eens met 'Over de beiaardier die in een klok veranderde'.