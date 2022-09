Aannemer Bart Broere (84) bouwt na 70 jaar dan nu toch écht af

Broere loopt nog eens rond in ‘zijn’ domein aan de Nijverheidsstraat. Eigenlijk is het dat al veertien jaar niet meer, sinds zijn zoons Gerrit en Cas het aannemingsbedrijf formeel overnamen. Maar Broere kon het bouwen niet laten. ,,Ze hebben het bedrijf in 2008 overgenomen, maar ik mocht gelukkig blijven komen’’, vertelt hij met een lach. Het echte zware werk op locatie? Dat liet hij de laatste jaren over aan anderen. Maar een trap of een kast maken in de werkplaats? Broere deed niks liever. En eigenlijk nog steeds niet.