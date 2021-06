Aanleg Nieuwe Sluis bij Terneuzen in tijd al ruimschoots over de helft

Bressiaan­se caféhoud­ster Jane Mon­jé-Per­duyn eeuwelinge

6 juni OOSTBURG - Tot in de verre omtrek was Jane Monjé-Perduyn bekend, dankzij haar café Du Commerce in Breskens en vooral het grote 92-toets Mortierorgel. Vrijdag was dat te merken bij haar honderdste verjaardag in woonzorgcentrum De Stelle in Oostburg.