Aangespoelde mossel- en oesterschelpen krijgen tweede leven als kunstwerkjes

Omstreden slib weg uit Westdorpe, alles terug naar Amsterdam

27 mei WESTDORPE - Al het zuiveringsslib uit Amsterdam dat begin augustus 2019 plotseling werd opgeslagen bij Westdorpe, is terug naar Amsterdam. De laatste vracht is donderdag afgevoerd. Dat is ruim op tijd. De provincie eiste dat alles voor 1 augustus weg moest zijn.