Aangenaam, deze Stropielekkers zijn van top tot teen ‘Zaamslag’. En binnenkort staan ze in een boekje

ZAAMSLAG - Aangenaam, dit zijn de Stropielekkers. Nou ja, vijf dan toch. Want er zijn er nog veel meer. Over een tijdje staan al die geportretteerde inwoners van Zaamslag in een boekje.