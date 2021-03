90-jarige tegen overvaller uit Terneuzen: ‘Heeft u niet zo’n oma als ik’

En wéér is het erop of eronder voor het pontje van Sluiskil

2 maart SLUISKIL - Het is elke keer een strijd; lukt het om de pont van Sluiskil in de vaart te houden of niet? Het wordt dit jaar opnieuw ‘erop of eronder'. Voorzitter Meerten Dallinga van de Stichting ter Behoud van de Pont te Sluiskil blijft strijdvaardig. ,,We houden als stichting al bijna tien jaar de pont in de vaart en dat willen we graag zo houden.”