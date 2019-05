80 meter hoog: Dit wordt de nieuwste blikvanger van Terneuzen

Politie: ‘Dag en nacht bezig met G­PS-die­ven in Zeeland’

12:21 VLISSINGEN - De politie heeft tast voorlopig in het duister over de daders van de reeks gps-diefstallen bij agrarische bedrijven in Zeeland. Agenten maken dagelijks extra surveillances langs boerderijen en controleren ‘verdachte’ voertuigen en personen.