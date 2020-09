77-jarige man vermist in Hulst

Sterftecij­fer in Zeeuwse ziekenhui­zen lager dan landelijk gemiddelde

25 september GOES - Het sterftecijfer in de Zeeuwse ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam lag in 2019 lager dan het landelijk gemiddelde. Dat is vandaag bekendgemaakt. Het landelijk gemiddelde van de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) is gesteld op 100. Adrz scoorde 80 en ZorgSaam 98.