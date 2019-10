Het Halloweenfeest van Oranjekwartier is in korte tijd uitgegroeid tot een begrip. Niet minder dan 306 kinderen en 296 volwassenen uit heel Zeeuws-Vlaanderen en zelfs van ‘de overkant’ schreven zich van tevoren in. De speeltuin combineert Allerheiligenavond met de zogenoemde ‘opmaakdag’, de laatste dag dat de speeltuin dit jaar open is. Restanten snoep en snacks worden dan gratis uitgedeeld. Omdat het evenement steeds groter werd, is van alleen weggeven van de restjes geen sprake meer. ,,We kopen er nu ook speciaal voor in", zegt vrijwilligster Diana Roelands, voor de gelegenheid verkleed als de heks van Sneeuwwitje. In totaal werden er die avond zevenduizend snoepjes uitgedeeld, duizend snacks gebakken en vijftig liter chocolademelk en 35 liter glühwein geschonken.