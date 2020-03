50PLUS vindt handelen tolgaarder Liefkenshoektunnel onmenselijk en wil afspraken met België

Gezondheid in gevaar gebracht

50PLUS vindt dat de Belgische tolgaarder de ambulancemedewerkers heeft belemmerd in het uitvoeren van hun werkzaamheden en dat daarmee de gezondheid van de patiënt in gevaar is gebracht. De partij is van mening dat het voorval een verstoring van de quarantaine had kunnen veroorzaken en vindt dat er een duidelijk signaal aan België moet worden afgegeven dat dit gedrag niet door de beugel kan. Ook wil ze afspraken op ministerieel niveau om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.