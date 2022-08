500.000 euro subsidie voor onderzoek naar ‘ijzeretende bacterie’ in kanaal Gent-Terneuzen

mijn favoriet ‘Op het gemakske’ je ogen en maag de kost geven in het mooiste huiskamer­ca­feetje van de hele wereld

Ja, café Het Verdronken Land is best een eind rijden en er gaat geen fatsoenlijke weg naartoe. Maar wie de moeite neemt, komt wel terecht in het allermooiste huiskamercafeetje van de hele wereld! Gewoon, in Emmadorp.

4 augustus