46 appartementen in deel Terneuzen ‘dat nieuwbouw wel kan gebruiken’

TERNEUZEN - Geen rechttoe-rechtaan betonnen gebouwen, maar woningen die passen in het straatbeeld. Die komen er op de oude stek van Carpet Right in de Schoolweg, de vlakbij gelegen gesloopte kerk en aan de Vlooswijkstraat in Terneuzen. Initiatiefnemers Ben en Niels de Graaff van Holding BDG praatten zaterdagmiddag zo'n 25 omwonenden bij.

Ben de Graaff windt er geen doekjes om. ,,Deze kant van Terneuzen kan wel nieuwbouw gebruiken.” De Schoolweg en Vlooswijkstraat ogen inderdaad ietwat desolaat. Het onkruid komt op sommige plekken tot kniehoogte. Waar in de Schoolweg nu nog de oude vestiging van Carpet Right staat, komen dertig huurappartementen en een parkeergarage. ,,Op verzoek van de gemeente gaan we ook aan de slag in de Vlooswijkstraat en op de plek van de gesloopte kerk", aldus Niels de Graaff.

Brede doelgroep

Op het kerkperceel komen vier appartementen, in de Vlooswijkstraat twaalf. Ook die woningen zijn bedoeld voor verhuur. De hoogte van de huur, kan Niels de Graaff nog niet aangeven. ,,Eerst moeten we de bouwvergunning helemaal rond hebben, daar zijn we goed mee op weg.” De appartementen zijn tussen de veertig en negentig vierkante meter groot. ,,De doelgroep is breed, maar de woningen worden wel levensloopbestendig gebouwd. Met extra brede deuren en in ieder gebouw komt een lift.”