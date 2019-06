40 tips over dode vrouw in Westdorpe

Grote vraag is of de gouden tip daarbij zit. “Alle tips worden nagetrokken en dat kost tijd‘’, zegt woordvoerster Mireille Aalders. Het onderzoeksteam probeert al dagen te achterhalen wie de vrouw is. Ze werd zaterdag naakt gevonden in een weiland in Westdorpe. Dat er in de omgeving van de vindplaats geen bezittingen van de vrouw zijn gevonden maakt het voor de politie extra moeilijk om de identiteit te achterhalen.