4 woninginbraken in Axel en Terneuzen

Vette knipoog in discussie mariniers­ka­zer­ne, wereldre­cord­po­ging ‘er mee je marinepet nao hooi’n’ op festival De Ballade

22 februari TERNEUZEN - Een nieuw wereldrecord moet worden gevestigd op het driedaagse Terneuzense festival De Ballade: Er mee je marinepet nao hooi’n. Het is bedoeld als een vette knipoog in de discussie over het afblazen van de marinierskazerne in Vlissingen.