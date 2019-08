370 tips over vermoorde vrouw in Westdorpe

Hoewel de politie zaterdag bekendmaakte dat het niet om de Duitse Monika Ritschel gaat, blijven sommige tipgevers dat denken. ,,Mensen geloven het kennelijk gewoon niet als wij zeggen dat zij het niet is“, zegt Mireille Aalders van de politie. ,,We kunnen ons dat wel voorstellen, want in eerste instantie dacht het onderzoeksteam ook dat de vrouw in Westdorpe Monika Ritschel was. Er waren veel gelijkenissen.‘’ Duitse autoriteiten hebben echter bevestigd dat de dode vrouw Monika Ritschel niet kan zijn. Die vrouw was in 2017 vermist en is inmiddels begraven in Duitsland.