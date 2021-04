370 kilometer fietsen over de stranden van Cadzand tot Ameland: ‘We kunnen max 20 kilometer per uur’

De zes mountainbikers zijn allemaal woonachtig in Goes en omgeving. Rob en Ad Spelier, Antwan de Punder, Mattijs Bordui, Eelco Mosselman en Edwin Franse fietsen regelmatig samen en namen vele jaren deel aan de Ride for the Roses. ,,Deze rit gaat niet meer door”, aldus Ad Spelier bij de start aan het KNRM-station in Cadzand, om iets voor 7.00 uur. ,,Dus gingen we op zoek naar een ander goed doel. We kwamen als Zeeuwen en liefhebbers van watersport uit bij de KNRM. We bedachten een passende fietstocht langs de kust van Nederland, van zuid naar noord. We hebben het idee voorgedragen aan de KNRM en zij waren gelijk enthousiast. Ze hebben ook het overzetten van eiland naar eiland, tussen Texel, Vlieland, Terschelling en uiteindelijk Ameland voor ons geregeld. Het bleek dat het station Ameland toe is aan een nieuw boothuis en daar hopen we nu voldoende geld voor op te halen.”