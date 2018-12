300.000 euro voor studie passagierstrein Terneuzen-Gent

Verdachten steekpar­tij­en Clinge en Vlissingen blijven vastzitten

15:30 CLINGE - De 63-jarige vrouw die is aangehouden als verdachte bij een steekpartij in Clinge blijft nog minstens drie dagen in hechtenis. De rechter-commissaris oordeelde dat zij op ‘rechtmatige wijze’ is aangehouden door de politie.