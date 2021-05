30-jarige Oostburger onder invloed van cocaïne rijdt woning binnen

Woningover­val in Sas van Gent

30 april SAS VAN GENT - In de Papegeulestraat in Sas van Gent is vrijdagmiddag een woningoverval gepleegd. De dader heeft rond 14.15 uur de bewoner bedreigd en is daarna op de fiets richting het Bolwerk gevlucht. De politie vraagt via en BurgerNet-oproep aan mensen uit te kijken naar de man, maar hem niet zelf te benaderen.