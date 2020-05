29 dieren in beslag genomen in Koewacht

Opbrengst KWF-actie door Terneuzens echtpaar is nu meer dan welkom

14 mei TERNEUZEN - Meer dan welkom, zo noemde voorzitter Ben de Reu (rechts) van de Stichting Ride for the Roses Zeeland donderdagmiddag het geld dat André en Lilian Pieters (midden) uit Terneuzen voor het vierde jaar op rij hebben opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Door het schrappen van grote evenementen, zoals de Zeeuwse Ride for the Roses 2020, krijgt KWF namelijk veel minder binnen.