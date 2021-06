26-jarige scheldt agenten de huid vol na melding van overlast in Sluiskil

De oplossing voor het woningpro­bleem in gemeente Sluis? Bouwen, bouwen en nog eens bouwen

8 juni SLUIS - De leefbaarheid in een dorp versterken door huizen te bouwen. Het kan, volgens makelaar Jan de Dobbelaere. Woonwijk De Groote Jonkvrouw in IJzendijke is het lichtend voorbeeld. ,,Dat is een succesverhaal.”