25-jarige man mishandelt agenten bij inbraakpoging in Zuidzande

Tuinders­lust Terneuzen opnieuw doelwit inbrekers, een verdachte op camera vastgelegd

13 april TERNEUZEN - Volkstuincomplex Tuinderslust in Terneuzen, in buurtschap Driewegen, is opnieuw het doelwit geweest van inbrekers. Het is voor de derde keer binnen drie weken. Eén verdachte is bij een tuin op camerabeelden vastgelegd. Die zijn aan de politie verstrekt.