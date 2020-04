21 miljoen euro schadevergoeding voor oud-eigenaar Hedwigepolder

Vier ton cocaïne onder­schept in Antwerpse haven, veertien mannen uit Nederland opgepakt

13:58 De Belgische politie heeft woensdag een enorme drugsvangst gedaan in een loods in de haven van Antwerpen. Veertien mannen uit Nederland zijn daarbij opgepakt. Er is ongeveer vier ton aan cocaïne in beslag genomen, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Antwerpen.