21-jarige bestuurder zonder rijbewijs pobeert alcoholgebruik te verbloemen

Lezers helpen lezers Robert zoekt oud-leerlingen van de LTS in Hulst. ‘We willen mensen bij elkaar brengen’

18 augustus KLOOSTERZANDE - Robert Asselman uit Kloosterzande is druk in de weer met de voorbereidingen voor een reünie voor leerlingen van de Lagere Technische School aan het Houtenkwartier in Hulst. Hij vraagt oud-leerlingen zich bij hem te melden om te helpen bij de organisatie.