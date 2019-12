19 vuilniszakken met ondermaatse vis gevonden in Breskens

De vuilniszakken met vis lagen in kratten in een kleine auto. Agenten hielden de automobilist, een 26-jarige Goesenaar rond 04.10 uur aan op de Deltahoek in Breskens op verdenking van overtreding van de visserijwet. De man is overgebracht naar een politiecel in Torentijd. De tong is in beslag genomen. De politie onderzoekt de zaak. De jeugdagent in Sluis meldt op Instagram dat de vis waarschijnlijk naar een vogelopvang wordt gebracht.