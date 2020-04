18 tips over Whatsapp-oplichting van Terneuzense moeder

De vrouw werd via Whatsapp benaderd door de oplichter, die zich voordeed als haar dochter. ‘M'n andere toestel is per ongeluk in de wasmachine beland en dit is mijn nieuwe nummer’, appte hij. De vrouw geloofde het verhaal en maakte geld over toen de 'dochter’ daarom vroeg. Uit camerabeelden, die zijn getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht, bleek dat er vrij snel daarna 1000 euro werd opgenomen bij een automaat aan de Koningskade in Den Haag.