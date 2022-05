18-jarige man uit Hulst overleden bij ongeval op de N258 bij Axel

Antwerpen ‘Dag van de Brandweer’ in thema Star Wars: “Brandweer­lui zijn gewone mensen die elke dag halve Jedi worden om mensen in nood te helpen”

4 mei is de internationale Dag van de Brandweer. Een dag die ook het Vlaamse brandweernetwerk niet ongemerkt voorbij laat gaan. Omdat 4 mei toevallig ook International Star Wars Day is, koos de brandweer het thema Star Wars voor hun feestdag. “’May the Force be with you’ werd ‘This Force is with you’.”

