16-jarige jongen verdacht van overval pizzeria Terneuzen

Vos vreet veertien kippen op van Jean Pierre uit Oostburg

20:52 OOSTBURG - Een incident, dacht Jean Pierre van de Bekke toen een vos zijn kippenhok binnendrong en er een paar doodmaakte. Dik een maand later zijn er van de zestien kippen die de Oostburger had nog maar twee over. ,,Ik heb nu vijf keer bezoek gehad van een vos. Nu is het genoeg.”